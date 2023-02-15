Yle: Финляндия не может остановить шопинг-туризм из России

Таможенные и пограничные власти Финляндии не могут остановить поток туристов из России, которые прибывают в Финляндию за покупками. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что, несмотря на запрет на въезд из РФ в Финляндию с туристическими целями, российские туристы выбирают более длинный, но абсолютно легальный маршрут, чтобы добраться до финских магазинов — они пересекают российско-норвежскую границу по шенгенской визе, так как Норвегия не вводила дополнительных запретов для российских путешественников. Обратно же туристы возвращаются коротким путем — через границу Финляндии и России.

«Таможня Финляндии не имеет возможности остановить этот поток из-за шенгенских правил. Они приезжают из России, получив разрешение на въезд в Норвегии», — рассказал начальник таможни в коммуне Торнио Кари Ханну.

Одна из ограничительных мер — это запрет на вывоз из ЕС определенных товаров на сумму более €300, однако российские туристы обходят и ее. Они распаковывают одежду и надевают ее на себя, а приобретенную электронику также распаковывают и провозят через таможню как уже используемую.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали, что проще всего россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрии и Греции.

Российским гражданам, в частности, запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Финляндию, Чехию. Еще ряд стран прекратил выдавать россиянам шенгенские визы.