Совфед перенес заседание на 22 февраля для рассмотрения изменений в Налоговый кодекс

Совет Федерации перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля для рассмотрения изменений в бюджетное и налоговое законодательство. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев, передает РИА Новости.

По словам парламентария, соответствующее решение связано с необходимостью до конца февраля рассмотреть два важных закона. Ожидается, что Госдума, «учитывая их особое социальное значение», примет закон к указанному сроку.

Журавлев уточнил, что речь идет об изменениях в бюджетное законодательство. Предлагается ввести новый инструмент – специальные казначейские кредиты для регионов.

По поручению президента России, на эти цели будет выделено 250 млрд рублей. Российские регионы смогут воспользоваться этими деньгами для развития инфраструктурных проектов. Средства также будут направлены на строительство социальных объектов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказал Журавлев.

Парламентарий добавил, что срок кредита составит до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения.

Ранее сенатор Вячеслав Тимченко заявлял, что Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля планирует рассмотреть законы об интеграции новых российских субъектов в правовое поле России.