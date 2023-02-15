Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москва стала лидером по объему выдачи льготной ипотеки в январе 2023 года

close
100%
Depositphotos

Объем выданных льготных ипотечных кредитов в Москве в январе составил 11,2 млрд руб, что на 17,8% больше относительно полученных займов в других регионах России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, написало агентство ТАСС.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в январе составил 11,2 млрд руб. — это 17,8% от общероссийского объема льготной ипотеки», — сказал Ефимов.

По его словам, относительно рекордного января 2022 года, когда в Москве выдали 8 353 ипотечных кредитов, в январе 2023 года оформили на 15,3% или 1 282 меньше кредитов на покупку квартиры.

При этом, по словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в первом месяце 2023 года на 18,9% по сравнению с январем 2021 года, или на 5 948 договоров о выдаче займа.

Накануне пресс-служба компании «ПроГород» сообщила, что средний бюджет на покупку квартир в новостройках Москвы в январе 2023 года у мужчин составил 16 млн руб., у женщин — 13,4 млн руб., что на 19,3% меньше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть