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В АКИТ назвали самые популярные товары, которые покупали в 2022 году в интернете

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Depositphotos

Объем продаж ювелирных изделий и часов в интернете вырос в денежном выражении в 2022 году на 229% относительно показателя 2021 года, показав наибольшую динамику роста относительно других товаров. Об этом написало издание РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупнейших игроков онлайн-ритейлеров России.

Рост продаж ювелирных изделий в АКИТ объяснили низкой базой — категория начала значительное развитие в интернете два года назад, однако доля онлайн-продаж на этом рынке уже по итогам 2021 года составила 17%. По прогнозу ювелирной компании Sokolov, в 2022 году доля продаж должна была достичь 19%.

На втором месте по росту уровня продаж в интернете категория «инструменты и садовая техника», чья реализация выросла на 200% в 2022 году. Продажи товаров в разделе «аксессуары» (сумки, ремни, головные уборы) выросли относительно прошлого года на 94%.

В топ-5 входят также предметы из категории «спортивные товары» (+90%) и «зоомагазины» (+76%).

Во второй половине декабря пресс-служба онлайн-ритейлера Ozon сообщила, что чаще всего россияне в 2022 году покупали товары повседневного спроса.

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