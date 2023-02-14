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ЦБ запретил банкам из Южной Осетии привлекать средства клиентов в ДНР и ЛНР

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Филиалы банков Южной Осетии, которые работают в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, не смогут поднять размер депозитов выше той суммы, которая была на момент 13 февраля 2023 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Центробанка.

«Упомянутые категории банков не смогут привлекать денежные средства физических и юридических лиц, попадающих под действие закона о страховании вкладов на депозиты и банковские счета, если остатки на них превысят сумму, зафиксированную на 13 февраля», — отметили в публикации.

В документе добавили, что банки обязаны сообщать ЦБ информацию о количестве открытых счетов, остатках и прочую информацию.

В ЦБ указали, что на территории новых регионов России, в частности, работает зарегистрированный в Южной Осетии Международный расчетный банк (МРБ). Однако у него нет лицензии ЦБ в указанных регионах. Соответственно, банк должен сообщать своим клиентам, что не является участником российской системы страхования вкладов.

В конце ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление пресс-службы Россельхозбанка писал, что временные регуляторные послабления Центробанка позволили российским финансовым организациям поддержать темпы выдачи кредитов, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Кроме того, благодаря данным послаблениям банки снизили уровень конкуренции за средства клиентов.

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