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Глава Росавиации Нерадько: авиакомпании РФ в январе сократили перевозки пассажиров на 11%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании снизили перевозки пассажиров в январе 2023 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные показатели не связаны с возможностями авиакомпаний.

«Прошлый январь (2022 года) — это был досанкционный январь, и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат», — заявил Нерадько.

Он добавил, что по итогам 2022 года российские авиакомпании перевезли порядка 95 млн. пассажиров.

Ранее руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что ведомство сократит гоcподдержку для авиакомпаний после рекордных объемов 2022 года. 

Снижение поддержки Савельев объяснил постепенным выкупом самолетов из лизинга российскими перевозчиками и уточнил, что ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов».

Относительно динамики пассажиропотока Минтранс ожидает рост с 95 млн до 101 млн человек, причем цифру называют заниженной для перестраховки. Но источники в отрасли считают план едва ли выполнимым.

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