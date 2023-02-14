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Стоимость западного оборудования для выпуска микроэлектроники в РФ выросла на 40% в 2022 году

Цены на западное оборудование для выпуска микроэлектроники резко выросли

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bosch-presse.de

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России микроэлектроники выросла на 40-50% по итогам 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на презентацию, которая была представлена 10 февраля на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

По итогам 2022 года стоимость оборудования выросла на 40%. Судя по презентации, техника в основном производится в США, Японии и ЕС. Среди брендов перечислены, в частности, немецкие ASM и REHM, японская Omron. Оборудование используют такие российские производители печатных плат, как ГК «Эрикон», «Промэлектроника», АО «Компэл», ООО «МикроЭм Технологии» и другие.

По словам одного из собеседников издания, около 90% производств в России состоят из западного оборудования, причем из «недружественных» стран. Эксперты рынка сошлись во мнении, что увеличение стоимости оборудования приведет к росту конечной цены продукции. Например, повышение цен может затронуть ноутбуки, вычислительную технику и прочие товары. Поэтому сейчас российские компании все чаще стали обращать внимание на китайскую аналогичную продукцию.

Аналитики посчитали, что сейчас можно купить западное оборудование, однако это очень сложный процесс. Речь идет о том, что надо частично разобрать технику в стране-посреднике, после чего в разобранном виде она поставляется в Россию. Все это говорит о том, что российским производителям нужна господдержка. Поэтому следует начать выдавать гранты для закупок оборудования и доработать таможенное регулирование, чтобы уменьшить конкуренцию с компонентами из других стран.

3 февраля исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский заявил, что российские дизайн-центры микроэлектроники смогли удвоить свою выручку по итогам 2022 года из-за ажиотажного спроса на отечественные компоненты.

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