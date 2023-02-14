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«Связной» сообщил о намерении инициировать свое банкротство

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крупнейший сотовый ретейлер «Связной» сообщил, что собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве. Об этом сообщается в заявлении ретейлера на сайте Федресурса.

«В связи с появлением у общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» признаков банкротства, заявитель намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» банкротом», — отметили в сообщении.

Какая сумма задолженности у компании перед кредиторами – не сообщается. При этом накануне заявление, что ретейлер будет требовать банкротства, опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин.

«Связной» является крупнейшей розничной сетью в сегменте высоких технологий и также является одним из самых крупных продавцов смартфонов в России. В 2021 году у организации было 5 тыс. магазинов в 1,3 тыс. населенных пунктов на территории России.

В начале декабря генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан заявил, что российский оператор связи «Мегафон» продал собственную долю в «Связном». Компания больше не является акционером ретейлера. По его словам, в компании остались довольны результатами сделки. После продажи доли в «Связном» компания планирует и дальше развивать собственную розничную сеть.

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