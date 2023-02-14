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Зарплаты в Британии в реальном исчислении упали на 2,5% на фоне высокой инфляции

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Alberto Pezzali/AP

Размер заработных плат в Великобритании уменьшился в реальном исчислении с октября по декабрь 2022 года на 2,5% на фоне высоких темпов инфляции. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) королевства.

При этом в документе указано, что рекордное падение зарплат в Британии было зарегистрированное с февраля по апрель 2009 года (4,5%). Текущая ситуация стала одной из крупнейших сокращений роста с 2002 года — с того момента, как в стране начали вести сопоставимую статистику.

Снижение зарплат в реальном исчислении произошло вопреки тому, что зарплаты с октября по декабрь 2022 года увеличились на 5,9%. В частном секторе уровень зарплат повысился на 7,3%, а государственном — 4,2%.

По информации ONS, число занятых людей осталась с октября по декабрь 2022 года практически на неизменном уровне в 75,6%. При этом число незанятых рабочих мест уменьшилось к декабрю на 76 тыс. до 1,134 млн, продемонстрировав седьмое снижение подряд. Эта цифра стала самым большим показателем с момента начала ведения подобной статистики.

По итогам 2022 года рост цен в Великобритании составил рекордные за почти 40 лет 10,5%.

Ранее сообщалось, что некоторым категориям россиян повысят зарплату в 2023 году.

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