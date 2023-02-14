Wildberries убрал начисления продавцам в размере 60 млн рублей за отмененные заказы

Маркетплейс Wildberries за четыре месяца отменил начисления продавцам на 60 млн руб. из-за отмененных заказов. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Для защиты продавцов в Wildberries разработан специальный алгоритм. При компрометации личного кабинета по договоренности с продавцом он аннулируется, а площадка, исходя из исключительности ситуации, отменяет начисления за невыполненные продавцом заказы. Таким образом в Wildberries «простили» продавцам начисления на сумму 60 миллионов рублей за последние 4 месяца», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что с 2022 года наблюдается увеличения случаев мошенничества с личными кабинетами продавцов. Это происходило после того, как сами продавцы передавала данные личного кабинета сторонним сервисам, которые, например, занимались аналитикой. Из-за получения доступа к кабинету мошенники могли делать любые действия, что приводило к убыткам компании.

В Wildberries напомнили, что передавать личные данные от кабинета третьим лицам нельзя, так как это может привести к потере средств.

7 февраля агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы онлайн-ретейлера сообщило, что плата за возврат товаров, купленных на маркетплейсе Wildberries, позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, за счет чего продавцы могут устанавливать конкурентные цены.