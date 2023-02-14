ЦБ: количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в прошлом году сократилось впервые за 7 лет (на 15,31%) и составило 877 тыс. Об этом сообщили в Центральном Банке России, передает РИА Новости.

По данным ЦБ, размер ущерба от действий кибермошенников увеличился на 4,29% — 14,2 млрд руб.

Отмечается, что как и в прошлые годы, наибольшее число операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете.

«Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг», — рассказали в Центробанке.

ЦБ предупредил, что заполучив доступ к сервисам, злоумышленники могут похитить деньги со счета другого человека, а также оформить на него кредит. На фоне этого, отметил регулятор, больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн руб., которые копила 10 лет.

В начале февраля зампред Центробанка Герман Зубарев в интервью газете «Известия» сообщил, что в так называемой «базе дропперов» содержатся десятки тысяч счетов россиян. Речь идет о базе данных, в которой фиксируются случаи и попытки совершить перевод без согласия банковского клиента на это.