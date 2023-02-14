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Россия в несколько раз увеличила поставки топливных гранул в Азию за год

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Денис Абрамов/РИА Новости

Россия в прошлом году в несколько раз увеличила поставки пеллет – топливных гранул из отходов деревопереработки – в страны Азии по сравнению с показателями 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на статистику Рослесинфорга. Например, экспорт пеллет в Южную Корею за рассматриваемый период вырос втрое до 560 тыс. тонн пеллет. Поставки в Японию достигли 100 тыс. тонн, ранее экспорт «был в разы меньше».

В ведомстве отметили, что после закрытия рынков Европы объемы производства пеллет на некоторых российских предприятиях увеличились. В частности, речь идет о дальневосточных предприятиях, компаниях Приволжья и Юга России, уточнили в Рослесинфорге.

Спрос на российские пеллеты в Японии и Южной Кореи в ведомстве объяснили принятой энергетической политикой стран, которая предполагает наращивание использования пеллет. Например, Япония планирует к 2025 году увеличить объем потребления гранул до 15 млн с около 2,5 млн по итогам прошлого года. Южная Корея собирается нарастить объем потребления пеллет с 5,5 млн до 6,5 млн, рассказали в Рослесинфорге.

Как ранее сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, объем производства пеллет в России упал в 2022 году на 19,6% относительно 2021 года, до 2,07 млн тонн.

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