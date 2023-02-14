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Арбитражный суд отклонил кассацию Apple, оспаривавшей решение ФАС и штраф в $12 млн

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Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в размере $12 млн. Об этом сообщает ТАССю

Окружной суд 14 февраля отклонил кассационную жалобу Apple на принятое в мае прошлого года решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Отмечается, что ФАС пришло к выводу, что американская компания злоупотребила по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в магазин App Store.

В частности, «Лаборатория Касперского» заявила ФАС, что Apple, не обосновав причину, отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов назвал решение Apple исполнить предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского» позитивным знаком.

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