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Министр ОАЭ: из-за конфликта на Украине мировая экономика может недосчитаться $2,8 трлн

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Ahmed Jadallah/Reuters

Министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что потери в мировой экономике от украинского конфликта могут составить $2,8 трлн. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти 2,8 трлн долларов», — сказал министр.

Он добавил, что есть риск начала ядерной войны из-за украинского кризиса.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз в рамках нового пакета санкций в отношении РФ может ввести ограничения против расположенной в Дубае судоходной компании, которая, по подозрению ЕС, помогает России обходить санкции по нефти.

По данным газеты, в европейской организации полагают, что компания выкупила несколько российских нефтяных танкеров, которые находились под ограничениями и не могли транспортировать нефть. Название фирмы не раскрывается.

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