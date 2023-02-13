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Еврокомиссия оценила риски для роста экономики Евросоюза

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) сейчас считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза по большей части сбалансированы. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

«Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы», — сказал Джентилони.

Еврокомиссия в своем новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального валового внутреннего продукта Евросоюза на 2023 год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на следующий год при этом остались прежними - 1,6%.

В ЕК также прогнозируют, что общая инфляция уменьшится с 9,2% 2022 до 6,4% в текущем году и до 2,8% в следующем году в ЕС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Consensus Economics писала, что еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастет на 0,1%.

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