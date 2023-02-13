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Аналитик Смит заявил, что снижение добычи нефти в РФ приведет к удорожанию сырья на $3-5 за баррель

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Brendan McDermid/Reuters

Уменьшение уровня добычи нефти в России в марте 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки «существенно» скажется на суммарном объеме спроса и предложения на мировом энергетическом рынке. В краткосрочной перспективе биржевые цены на топливо могут подняться на $3-5 за баррель, приводит слова старшего аналитика компании «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита газета «Взгляд».

«Снижение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки существенно для глобального баланса спроса и предложения, оно должно привести к росту мировых цен на нефть, скажем, на 3–5 долларов за баррель при прочих равных условиях», — заявил Смит.

По его словам, российские власти могут извлечь для себя определенную выгоду после решения о сокращении сырьевой добычи. В дальнейшем речь может идти о так называемой «премии за риск», которая может появиться в экспортных контрактах.

«Со временем рынок может воспринять шаги российского правительства как намек на то, что добыча может быть уменьшена и дальше, и таким образом в мировые цены на нефть может вкрасться премия за риск», — заключил Смит.

10 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE сообщило, что цены на североморскую марку нефти Brent подскочили выше отметки $86 за баррель после заявления вице-премьера России Александра Новака о планах сокращения добычи сырья в РФ в марте 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Удорожание также коснулось и сорта West Texas Intermediate, стоимость барреля которого поднялась выше отметки $80.

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