Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: ЕС может запретить фирмам продавать технологии странам, поставляющим их в РФ

close
100%
Francois Mori/AP

ЕС может запретить компаниям продавать ключевые технологии третьим странам, которые затем поставляют их в РФ, пишет Bloomberg.

Такую меру планируют ввести в рамках нового пакета санкций. Как отмечается, новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и импорта дронов из Ирана.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза не поддерживают решение Брюсселя включить еще несколько российских банков в санкционные списки.

Издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что политики Европейского союза могут включить в десятый пакет санкций против Российской Федерации четыре российских банка, в том числе «Альфа-банк».

Кроме того, по данным издания, в ЕС намерены включить в новый пакет санкций против РФ порядка 130 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и журналистов государственных СМИ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть