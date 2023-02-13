Bloomberg: ЕС может запретить фирмам продавать технологии странам, поставляющим их в РФ

ЕС может запретить компаниям продавать ключевые технологии третьим странам, которые затем поставляют их в РФ, пишет Bloomberg.

Такую меру планируют ввести в рамках нового пакета санкций. Как отмечается, новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и импорта дронов из Ирана.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза не поддерживают решение Брюсселя включить еще несколько российских банков в санкционные списки.

Издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что политики Европейского союза могут включить в десятый пакет санкций против Российской Федерации четыре российских банка, в том числе «Альфа-банк».

Кроме того, по данным издания, в ЕС намерены включить в новый пакет санкций против РФ порядка 130 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и журналистов государственных СМИ.