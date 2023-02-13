Новый пакет санкций Евросоюза может коснуться четырех банков России

Политики Европейского союза могут включить в десятый пакет санкций против Российской Федерации четыре российских банка. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Отмечается, что речь в том числе идет об «Альфа-банке».

Кроме того, ЕС намерен ввести запрет на импорт в Европу российской резины и битума, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, применяемых для строительства.

Новые санкции также могут коснуться экспорта электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях.

Также Politico сообщило, что политики Европейского союза намерены включить в десятый пакет санкций против Российской Федерации порядка 130 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и журналистов государственных СМИ.