«Ъ»: инвесторы в РФ могут задержать запуск проектов общей мощностью 3 ГВт из-за нехватки поставщиков

Российские инвесторы в «зеленую» (безуглеродную, водородную) генерацию могут задержать ввод в эксплуатацию проектов общей мощностью 3 ГВт из-за международных санкций. Основными факторами, замедлившими запуск, стали: нехватка поставщиков оборудования, рост биржевых цен на металлы и высокая загруженность заводов в РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Администратора торговой системы».

По данным аналитиков в «Совете рынка» (регулятора энергетических рынков), временной перенос ранее обозначенных планов по реализации почти половины проектов в области возобновляемой энергетики сдвинется по срокам не более чем на один год. Большую часть проектов должны были реализовать до 2028 года, однако из-за санкций и ухода ряда зарубежных производителей сроки выполнения планов придется сместить.

«Инвесторы в «зеленую» генерацию получили отсрочки запуска проектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии — «Газета.Ru») суммарной мощностью более 3 ГВт. Львиная доля сдвигаемых проектов — ветряные электростанции (ВЭС). Задержаться могут также запуски мини-ГЭС», — говорится в материале.

Так, до недавнего времени основным поставщиком оборудования для строительства ветряных станций являлась датская компания Vestas. Из-за прекращения ее деятельности на российском рынке фирма «Фортум» (подконтрольна финской Fortum) взяла двухлетнюю отсрочку для всех своих ВЭС, заключается в статье.

23 января представители пресс-службы Томского политехнического университета сообщили, что в России изобрели новые катализаторы для производства водорода на основе дисульфида молибдена (MoS2). Ценность открытия заключается в том, что водород считается перспективным видом топлива, поскольку при его сгорании не образуется углекислого газа.