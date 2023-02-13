Ассоциация независимых аптек потребовала от ФАС остановить «давление» федеральных аптечных сетей

Представители Ассоциации независимых аптек обратились в Министерство экономики (Минэкономики) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием установить норму расстояния между аптеками с целью остановить «давление» крупных аптечных сетей. Данная мера должна помочь небольшим участникам рынка занять свободные локации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо отраслевого объединения.

«Федеральные аптечные сети ведут недобросовестную конкуренцию по отношению к малому и среднему бизнесу, открывая точки слишком близко к существующим объектам, используя налаженный трафик и логистику. Кроме того, крупные игроки могут переманивать у небольших сетей сотрудников и использовать ценовой демпинг, что приводит к закрытию соседних точек», — посетовала директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

По ее словам, ограничение на расстояние между аптечными точками позволит развиваться небольшим сетям. Кроме того, при подобном сценарии жители России получат возможность приобретать лекарства «более равномерно».

5 февраля аналитики сервиса «Авито Недвижимость» представили результаты опроса, согласно которым россиянам больше всего не хватает недалеко от дома поликлиник и банкоматов. При этом 58% респондентов отметили, что могут найти аптеки в шаговой доступности.