«Ъ»: Евросоюз поддержит конкурентоспособность с США регуляторными послаблениями

Власти европейских стран поддержали идею развития конкурентоспособности с США с помощью различных регуляторных послаблений. Местные компании должны получать больше государственных субсидий, в том числе за счет предоставления налоговых льгот, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на коммюнике по итогам встречи саммита Евросоюза (ЕС).

Предполагается, что данные регуляторные меры должны помочь Евросоюзу осуществить безуглеродный переход в области энергетики. Кроме того, облегчение процедур должно коснуться и доступа к общему финансированию, говорится в материале.

«В коммюнике по итогам встречи подтверждается готовность стран усиливать стратегический суверенитет и обеспечивать равные условия игры внутри союза и на глобальном уровне» и предлагается упрощать процедуры получения господдержки (в том числе посредством налоговых льгот) в тех секторах зеленой экономики, которые могут пострадать от зарубежных субсидий или высоких цен на энергию», — заключается в статье.

8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз (ЕС) не будет участвовать в «гонке субсидий» с США. Он также отметил, что на Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных.