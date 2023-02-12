Лавров заявил, что США признали причастность к взрывам на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США признались в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Об этом он заявил в интервью к уроку «Разговоры о важном», посвященному теме »Россия и мир», опубликованному на сайте министерства.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — сказал министр.

По его словам, США заметили, что Россия в последние двадцать-тридцать лет «слишком хорошо сотрудничает с Германией» или, «вернее, она слишком хорошо сотрудничает» с РФ. Лавров отметил, что появился «мощный альянс», основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях, который стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций, поэтому США решили разрушить его в буквальном смысле.

Министр отметил, что дружба между русскими и немцами стала «костью в горле» тем, кто не хочет конкуренции, в частности США, которые считают себя «главным гегемоном».

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек заявил, что США не понравилось укрепление экономических связей между Россией и Германией, что могло стать причиной возможного участия Вашингтона в диверсиях на «Северных потоках».

До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, в котором указал, что американские водолазы-подводники под прикрытием учений НАТО заложили под газопроводами бомбы, а норвежские специалисты активировали их.