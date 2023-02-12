«Укрэнерго» заявило о возможных аварийных отключениях света в Киеве и четырех областях

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления. об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что потребление электроэнергии на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК заявляли, что отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины 12 февраля не планируются. При этом, компания добавляет, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

До этого глава Черновицкой области Украины Руслан Запаранюк оповестил о введении экстренных отключений света в регионе. Он указал, что это связано с повреждениями критической инфраструктуры, и добавил, что в Черновцах и всех общинах области не будет функционировать уличное освещение.