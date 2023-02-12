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Президент Египта считает, что усилия страны в газовой отрасли принесут выгоду Европе

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Усилия, которые предпринимает Каир для развития газовой отрасли, принесут выгоду европейским государствам. С таким заявлением в эфире телеканала Nile TV выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая VI Международную выставку EGYPS (Egypt Petroleum Show).

«Усилия Египта в газовой отрасли будут иметь положительное влияние на страны Европы», — сказал глава арабской республики.

В то же время Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подтвердил приверженность альянса стабилизации мировых цен на нефть. Также он отметил пользу для устойчивости рынка от сотрудничества с Египтом как с производителем нефти.

Аль-Гайс спрогнозировал, что спрос на сырье в 2023 году превысит допандемийный уровень и достигнет 102 млн баррелей в сутки.

Накануне российский посол в Египте Георгий Борисенко заявил, что несмотря на давление со стороны западных стран с требованием прекратить сотрудничать в Россией, Каир продолжает активное взаимодействие с Москвой, заложенное еще в период президентства Гамаля Абдель Насера.

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