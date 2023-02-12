Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Золотов: товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63% за год

close
100%
Depositphotos

Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году вырос на 63%, достигнув $692 млн. Об этом заявил посол России в Тунисе Александр Золотов, написало агентство РИА Новости.

«Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув $692 млн», — сказал Золотов.

Дипломат назвал увеличение объема торговли между двумя странами наглядным примером «способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры».

Золотов также выразил мнение, согласно которому тунисские товары — особенно пищевые продукты и текстиль — могли бы стать заменой европейским на российском рынке.

Накануне посол российской стороны в Каире Георгий Борисенко заявил, что товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году, по предварительным данным, вырос более чем на $1 млрд относительно 2021 года, когда объем торговли между двумя государствами составил $4,8 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть