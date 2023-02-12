Посол Золотов: товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63% за год

Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году вырос на 63%, достигнув $692 млн. Об этом заявил посол России в Тунисе Александр Золотов, написало агентство РИА Новости.

«Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув $692 млн», — сказал Золотов.

Дипломат назвал увеличение объема торговли между двумя странами наглядным примером «способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры».

Золотов также выразил мнение, согласно которому тунисские товары — особенно пищевые продукты и текстиль — могли бы стать заменой европейским на российском рынке.

Накануне посол российской стороны в Каире Георгий Борисенко заявил, что товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году, по предварительным данным, вырос более чем на $1 млрд относительно 2021 года, когда объем торговли между двумя государствами составил $4,8 млрд.