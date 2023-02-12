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Средняя цена за «квадрат» на вторичном рынке жилья в России выросла на 0,6% в феврале

Российские квартиры почувствовали стабильность

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Ситуация на вторичном рынке постепенно стабилизируется и средняя стоимость квадратного метра в феврале выросла на 0,6%, до 124,3 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «ЦИАН.Аналитика».

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в феврале составила 124,3 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6%. Небольшой рост зафиксирован после длительного периода снижения цен, но говорить о развороте тренда преждевременно, отметили эксперты.

По подсчетам аналитиков, больше всего за месяц цены за «квадрат» выросли на вторичном рынке жилья в Красноярске. В этом городе цены выросли на 2,6%,до 103,5 тыс. рублей. Другие участники рынка посчитали, что в Уфе средняя цена за 1 кв.м выросла на 2,5%, до 97,7 тыс. рублей. В Воронеже цены подросли на 2%, до 80 тыс. рублей за 1 кв.м.

Эксперты рынка добавили, что несмотря на серьезные скидки при продаж квартир, январь на рынке был достаточно активным. Например, в Москве число сделок в этом месяце было на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако пока нет предпосылок для окончания периода стагнации цен на вторичном рынке жилья в России.

7 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «Авито-Недвижимости» писала, что спрос на новые квартиры в России в январе 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с показателями декабря прошлого года. По данным компании, цены на новые квартиры снизились на 1% за рассматриваемый период.

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