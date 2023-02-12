В Тобольске решили запустить производство удобрений из местного торфа к ноябрю 2023 года

Тобольская компания собирается запустить производство гуминовых удобрений и гумата калия из местного торфа уже к ноябрю 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Инвестиционного агентства Тюменской области.

«В Тобольске будут производить гуминовые удобрения и гуматы калия из местного торфа: продукцию активно используют предприятия дорожно-строительной отрасли. Инвестиции в проект составят более 40 млн рублей, 17 новых рабочих мест будет создано», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что сейчас закончен первый этап проекта. Речь идет о покупке производственной базы, выполнении необходимых ремонтных и инженерных работ. Также были сертифицированы девять видов продукции.

В сообщении указали, что первая партия товара должна поступить на рынок уже в ноябре 2023 года. Основным рынком сбыта станут сельскохозяйственные регионы России и страны СНГ. В планах же есть дальнейших выход и на международный рынок.

В середине января газета Financial Times писала, что Россия смогла нарастить продажи удобрений в период с января по сентябрь 2022 года на 70%, до $16,7 млрд, несмотря на множество ограничений. При этом опрошенные изданием аналитики заявили, что такая ситуация связана с ростом цен на удобрения на фоне спецоперации на Украине. По данным газеты, Россия также смогла увеличить прибыль в этом сегменте из-за того, что в Европе резко выросли цены на газ, а заводы стали закрываться.