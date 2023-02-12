FP: санкции США не смогли покалечить экономику России

Санкции запада во главе с США не смогли покалечить экономику России, так как она смогла перестроиться и приспособиться к многочисленным ограничениям. Об этом заявили эксперты в интервью Foreign Policy.

«Россия, будучи крупным сырьевым экспортером, получила определенные рычаги воздействия на другие страны. Она сумела перестроиться и приспособиться. Объем торговли у нее оказался больше, чем мы ожидали, и она нашла тайные каналы для такой торговли. В совокупности все это привело к тому, что санкции оказались не такими эффективными, как мы рассчитывали», — отметил экономист Николас Малдер.

По его словам, введение санкций против России не смогло заставить ее отказаться от спецоперации на Украине. Также экономика России не сломилась, так как нашла поддержку со стороны Индия и Китая, которые стали активно покупать энергоресурсы страны. Однако определенные проблемы у страны все же появились.

Директор аналитической группы Economist Intelligence Unit по глобальному прогнозированию Агата Демараиш добавила, что санкции против России на самом деле вполне работают, однако есть определенные проблемы с формулированием их эффективности. Кроме того, в последнее время Россия и Китай ведут политику дедолларизации, проводя торговлю в рублях и юанях. Все это в будущем может привести к ряду проблем, так как к 2040 году, по прогнозам, Китай может стать первой экономикой мира, и, вполне вероятно, будет диктовать свои условия на рынке.

11 февраля президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна может ввести санкции против России из-за давления со стороны Запада. Вучич добавил, что ему требуется время. По его словам, он выжидает «подходящий момент», отметив, что он уже давно приближается.