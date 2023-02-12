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Эксперты связывают снижение импорта сигарет в Россию со снижением потребления

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Depositphotos

Эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают снижение импорта сигарет в Россию со снижением потребления.

«Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта», — считает владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Его коллега, президент ассоциации ПАУРРЕНС Лев Григорьев отмечает, что Philip Morris International (PMI), который за 2022 год зарегистрировал снижение объема отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака на 6%, остается в рамках рынка на привычном месте — а такое снижение является обычным в течение года.

Ранее компьютерный алгоритм указал на лекарства, которые могут помочь бросить курить.

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