Аналитик предупредила об ослаблении рубля весной

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова в разговоре с агентством «Прайм» заявила, что весной рубль ослабнет.

Она отметила, что это произойдет из-за дефицита бюджета и неясности ситуации с доходами от экспорта нефти и газа.

По мнению аналитика, при умеренно негативном сценарии доллар составит 78-81 рубль, евро — 85-88 рублей. В то же время при нейтральном сценарии доллар сохранит позиции в районе 70 рублей, а евро 75 рублей.

При этом, как указала эксперт, более слабый курс рубля выгоден экспортерам.

Ранее аналитик финансового маркетплейс Банки.ру Богдан Зварич заявил, что расти к рублю в 2023 году, скорее всего, начнут китайский юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.