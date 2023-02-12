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Aktuálně: курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока туристов из России

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Depositphotos

Чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов, об этом сообщает издание Aktuálně.

В статье отмечается, что туристы из других стран не могут заменить россиян, которые приезжали на курорт часто. Кроме того, отели и магазины терпят убытки.

Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова отметила, что туристы из России составляли большую часть посетителей курортных объектов.

«Если мы не найдем новых [туристов], курортное дело вообще умрет. Были отели, которые на сто процентов зависели от клиентов, которые приезжали на лечение», — рассказала мэр города.

В публикации подчеркивается, что Карловы Вары стараются в настоящее время привлечь россиян, которые давно проживают за рубежом.

В конце декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что Поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году.

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