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В МЭА сообщили о росте доходов глобальной нефтегазовой отрасли в 2022 году почти до $4 трлн

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Максим Богодвид/РИА Новости

Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти $4 трлн, что значительно выше средних ежегодных доходов в $1,5 трлн в предыдущие семь лет. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на совей странице в Twitter.

«Доходы глобальной нефтегазовой отрасли подскочили почти до $4 трлн в 2022 году, значительный рост после недавних средних значений в $1,5 трлн», — написал он.

По данным главы МЭА, с 2015 по 2021 год ежегодно отрасль получала от $1 трлн до $2 трлн. Бирол полагает, что существенную часть доходов от 2022 года энергетические компании могли бы потратить на переход к чистой энергии, особенно в государствах, чья экономика только развивается.

На прошлой неделе в Еврокомиссии пришли к выводу, что эра дешевого ископаемого топлива уже окончена и Евросоюзу следует быстрее двигаться к более зеленой экономике.

Во второй половине января вице-премьер Александр Новак сообщил об увеличении на 28% или на 2,5 трлн руб. объема доходов федерального бюджета России от экспорта нефтегазовой отрасли по итогам 2022 года в сравнении с показателями за 2021 год.

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