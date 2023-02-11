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Посол Борисенко заявил о росте товарооборота России и Египта в 2022 году на $1 млрд

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Товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году, по предварительным данным, вырос более чем на $1 млрд относительно 2021 года, когда показатель составил $4,8 млрд. Об этом заявил посол российской стороны в Каире Георгий Борисенко, написало РИА Новости.

«По предварительным оценкам, товарооборот именно за 2022 год между Россией и Египтом составил $6 млрд», — сказал Борисенко.

По словам дипломата, из $6 млрд взаимной торговли в Египтом, $5 млрд пришлось на российский экспорт.

Ранее 11 февраля российский посол в Египте Борисенко заявлял, что несмотря на давление со стороны западных государств с требованием о прекращении сотрудничества в Россией, Каир продолжает активное взаимодействие с Москвой.

На прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил о намерении Каира наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах. По словам египетского министра, это должно «облегчить торговые операции для экономических операторов». По этому вопросу стране предстоит серия консультаций.

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