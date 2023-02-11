Huanqiu: мир должен пересмотреть свое отношение к США из-за терактов на «Северных потоках»

Журналисты китайской газеты Huanqiu считают, что мировое сообщество обязано пересмотреть свое отношение к США в политике в связи с «очевидной причастностью» к диверсиям на «Северных потоках».

«Всеобщие подозрения в отношении Соединенных Штатов не беспочвенны. От вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине», — отметили эксперты, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на российских газопроводах.

Китайские обозреватели уверены, что по ходу дебатов в Вашингтоне обсуждалось, «как не оставить улик» при совершении диверсии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин в ответ на расследование американского журналиста Сеймура Херша заявила, что США пытаются скрыть правду о взрывах на газопроводах «Северный поток» и распространить дезинформацию, и это происходит не в первый раз.

До этого журналист Херш поделился результатами собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в котором он, в частности, обвинил Вашингтон в использовании водолазов-подводников для подрыва. По мнению журналиста, эту операцию готовилась в течение девяти месяцев.