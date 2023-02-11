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«Ъ»: в 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов

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Depositphotos

В 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, преимущественно небольших залов и студий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Национального фитнес-сообщества (НФС).

Как отмечается в материале, вместе с этим рынок могут покинуть несколько десятков игроков. При благоприятном сценарии общее количество фитнес-клубов к концу 2023 года может достичь 8,6 тыс. объектов, что на 5% превысит уровень конца 2022 года.

По мнению президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольги Киселевой, которая опирается на расчеты FitnesData, в этом году могут открыться 400–500 фитнес-клубов, из которых 340–420 будут малоформатными залами и студиями, а остальные займут площади от 500 кв. м.

В данный момент, по информации АОФИ, в России работает 13,5 тыс. фитнес-клубов.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм», что с 2023 года можно будет получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб. По ее словам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет – 120 тыс. руб. От расходов вернется 13%. Юрист объяснила, что этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими соцвычетами: на лечение, обучение и т.д.

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