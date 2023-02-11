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Посол Борисенко: строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику и даже с опережением

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Depositphotos

Посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко заявил, что строительство первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» идет по графику и даже с опережением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Естественно, флагманский проект – это строительство «Росатомом» первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа». Строительство идет строго по графику и даже с его опережением, поскольку возведение второго энергоблока началось на 53 дня раньше того срока, который был зафиксирован изначально президентом Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси)», — заявил дипломат.

Ранее старший вице-президент инжинирингового дивизиона российской госкорпорации — АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») Александр Корчагин сообщил, что 19 ноября 2022 года корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.

В конце июня 2022 года в Управлении по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) заявили, что выдали «Росатому» лицензию на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

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