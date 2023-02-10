Набиуллина вновь выступила против использования криптовалют в расчетах в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что регулятор по-прежнему против использования криптовалют в расчетах в России. Но при этом ЦБ готов допустить использование криптовалют во внешних расчетах. Пресс-конференция проводится по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором регулятор решил оставить ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение ЦБ принял третий раз подряд.

Набиуллина отметила, что ЦБ не менял своей позиции в отношении криптовалют.

«Мы позицию не меняли. Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах. Мы допускаем, если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, это мы готовы допустить», — сказала глава ЦБ.

В то же время вопрос использования различных стейблкоинов в двусторонних расчетах между странами требует очень серьезной проработки. Пока «далеко» до конкретных предложений, подчеркнула Набиуллина.

5 декабря 2022 года в Госдуме заявили, что в 2023 году в России будет легализована криптовалюта. Однако использовать ее как платежное средство внутри России будет нельзя. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что крипту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта. Минфин РФ давно предлагает легализовать цифровые валюты в стране, Центробанк выступает против этого. Но для международных платежей крипту применять можно, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — главное, чтобы она не попадала в финансовую систему России.