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Набиуллина: ЦБ России делает все, чтобы населению было выгодно хранить сбережения в рублях

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ делает все, чтобы населению было выгодно хранить сбережения в рублях. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Что касается того, в какой валюте хранить свои сбережения. Мы делаем все для того, чтобы было выгодно хранить в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — сказала она.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявляла, что держать сбережения в «недружественных валютах» стран, которые вводят санкции, то есть долларах и евро, небезопасно. Она пояснила, что российские банки могут потерять свои запасы в данных валютах на корреспондентских счетах.

До этого газета «Известия», ссылаясь на данные исследования FinExpertiza, писала, что вклады в рублях показали самую большую доходность среди популярных активов при консервативной стратегии инвестирования по итогам прошлого года.

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