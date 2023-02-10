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Набиуллина: текущая цель по инфляции в 4% остается неизменной

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ пока не планирует менять текущую цель по инфляции на уровне 4%. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает ТАСС.

«Мы считаем игры с изменением таргета очень опасными… Его не надо менять, это как сдвижка ворот во время игры», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что Центробанк стремится к устойчивому поддержанию инфляции на уровне 4%.

По ее словам, «цель по инфляции на данный момент остается неизменной — это 4%».

Набиуллина также сообщила, согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что российская экономика может «выйти в плюс» в этом году.

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