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ЦБ понизил прогноз по цене российской нефти Urals на 2023 год с $70 до $50 за баррель

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центробанк довольно существенно понизил прогноз по стоимости российской нефти Urals на этот год. Согласно ожиданиям регулятора, баррель Urals будет стоить $55. Это следует из среднесрочного прогноза Банка России от 10 февраля, опубликованного вместе с пресс-релизом по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Предыдущий прогноз по цене российской нефти, который ЦБ озвучил 16 декабря 2022 года, предполагал $70 за баррель.
ЦБ также понизил прогноз по стоимости Urals на 2024 год – с $60 до $55.

При этом регулятор сохранил свой прогноз по цене Urals на 2025 год — на уровне $55 за баррель.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что для оценки последствий введенного Западом эмбарго на нефть и нефтепродукты из России потребуется время.

Центробанк 10 февраля оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка в 7,5% действует с 16 сентября 2022 года.
Финансовые аналитики ранее назвали решение ЦБ сохранить ключевую ставку неизменной ожидаемым.

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