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Центробанк указал на рост вероятности повышения ключевой ставки для достижения цели инфляции в 4%

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Для достижения целевого показателя уровня инфляции в 4% на российском рынке уровень ключевой ставки может быть повышен с нынешнего показателя 7,5% годовых. Вероятность подобного изменения в среднесрочной перспективе за последнее время увеличилась, приводит слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

«Возросла вероятность некоторого повышения ключевой ставки для достижения цели инфляции в 4% в 2024 году», — заявила Набиуллина.

Однако за последнее время руководство ЦБ так и не перешло к стратегии увеличения ключевой ставки. На заседании руководства регулятора, которое прошло 10 февраля, было принято решение оставить без изменений текущую планку в 7,5% годовых. При этом данный уровень держится на российском финансовом рынке почти полгода — с 16 сентября 2022 года.

После решения о сохранении ключевой ставки глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает возможность ее снижения. В дальнейшем она не исключила возможности снижения данного показателя, однако необходимость в подобном сценарии за последнее время уменьшилась.

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