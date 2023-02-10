Аналитик Потавин увидел риски снижения импорта российской нефти Индией и Китаем в обозримом будущем

Индийские и китайские энергетические компании могут снизить объемы импорта российской нефти в среднесрочной перспективе. Однако многое будет зависеть от того, найдут ли эти фирмы «привлекательные» ценовые варианты со стороны альтернативных сырьевых поставщиков, приводит слова аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина РИА Новости.

«Мы уже видели такую волатильность с поставками в Турцию, которые в сентябре достигали 400 тысяч баррелей в сутки, в ноябре они снизились до 360 тысяч баррелей в сутки, а после 5 декабря упали до 50 тысяч. В среднесрочной перспективе подобное может произойти с Индией и Китаем», — заявил Потавин.

По его словам, Китай приобретает зарубежную сырую нефть в основном для внутреннего потребления. Решение закупать сырье в том числе для пополнения стратегических резервов привело бы к разгону инфляции в стране, что является невыгодным для местных властей. По этой причине КНР вряд ли станет существенно наращивать импорт сырья из зарубежных стран при стабильном спросе внутри КНР.

9 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects сообщило, что Китай за последнее время увеличил закупки нефти из России. Сейчас в КНР из РФ следуют как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которую приобрела государственной нефтегазовой компанией PetroChina Co. При этом компания CNOOC. Sinopec. также может нарастить импорт российской нефти в ближайшее месяцы.