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В Китае отказались от участия в проекте подводного интернет-кабеля между Азией и Европой

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Tyrone Siu/Reuters

Два крупнейших мобильных оператора Китая — China Telecom и China Mobile — отказались от дальнейшего участия в проекте Sea-Me-We 6 по строительству подводного телекоммуникационного кабеля, который прокладывают для улучшения интернет-соединения между странами Азии и Европы. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение источника.

Решение о выходе приняли после того, как руководство проекта предпочло американскую корпорацию SubCom китайской Hengtong Marine для работ по прокладке кабеля.

По данным собеседника издания, две китайские компании вложили в проект 20% от его стоимости. При этом еще одна китайская компания — China Unicom — пока не заявляла о выходе из Sea-Me-We 6. Объем инвестиций организация не раскрывала.

По оценке газеты, положение с реализацией проекта показывает уровень напряжения между Вашингтоном и Пекином по части контроля над инфраструктурой мирового онлайн-трафика.

Стоимость реализации проекта Sea-Me-We 6 оценили в $500 млн. 19,2 тыс. км кабельных линий должны соединить Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Западную Европу к 2025 году.

Во второй половине декабря руководитель Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в 2022 году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США.

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