«Ъ»: российские металлурги попросят у правительства гарантий вывоза продукции по БАМу

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что российские металлурги готовят обращение в правительство, где планируют попросить обеспечить им гарантированный вывоз стали по Восточному полигону в объеме 8-9 млн тонн. Обращение будет подано от профильной ассоциации «Русская сталь». Заявленный в нем объем соответствует плану госкорпорации ОАО РЖД на 2023 год, уточняет газета. Просьба обусловлена тем, что у РЖД возникли определенные сложности в сдаче вагонов, груженных сталью.

«Восточным полигоном» называют железнодорожную сеть в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Она протянулась на 17 тысяч километров через более чем 800 станций в 17 регионах России. Главными нитками, связывающими весь этот участок, являются БАМ и Транссиб.

Источники газеты отметили, что за последние пару лет объем перевезенной по Восточному полигону металлопродукции постепенно сокращался, несмотря на то, что черные металлы являются высокодоходными грузами. Собеседники «Ъ» сообщили, что в январе 2023 года этот показатель снизился на 60% по сравнению с цифрами за январь прошлого. При этом экспорт металлопродукции за указанный период упал еще более значительно — на 80%.

«Текущая ситуация приводит к срыву контрактов с потребителями внутри России и иностранными клиентам», — следует из статьи.

В ассоциации «Русская сталь» и крупных металлургических компаниях «Ъ» отказали в комментариях по теме.

В ОАО РЖД газете сообщили, что по результатам января этого года погрузка черных металлов в направлении железных дорог Восточного полигона снизилась на 30%, экспорт – на 40%. При этом во внутреннем сообщении объемы перевозок были сохранены на уровне января прошлого года. В госкорпорации пояснили, что экспортные металлы «вынуждены уступать провозную мощность гарантированным объемам социально значимых грузов, внутрироссийским перевозкам и сырьевому экспорту в специализированном подвижном составе».

Как говорится в статье, сейчас на Восточном полигоне в приоритетном порядке (сразу после воинских грузов и грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций) перевозится экспортный уголь из ряда российских регионов. Объемы отправок топлива оговорены в отдельных поручениях президента и закреплены в договоренностях региона и ОАО РЖД. Например, с Кузбассом заключено соглашение на гарантированный вывоз в этом году не менее 53,1 млн тонн на экспорт. Подобные соглашения, но на более низкие объемы, заключены с Бурятией, Тывой, Якутией и Хакасией.

В Национальном рейтинговом агентстве назвали маловероятным, что правительство сейчас пойдет навстречу металлургам после получения их обращения. В агентстве уточнили, что они могут перейти на контейнерный экспорт, чтобы сохранить положительную динамику вывоза продукции.