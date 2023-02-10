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В «Авито Недвижимость» сообщили, что квартиры в Москве подорожали за год на 7,3%

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Depositphotos

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Москве в январе 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года выросла на 7,3%, до 12,5 млн руб. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость».

В то же время квадратный метр подешевел на 1,3%. За отчетный период в среднем за однокомнатную квартиру на вторичном рынке просили 10,2 млн руб., за трехкомнатную — 23 млн руб.

Спрос на квартиры вторичного рынка в Москве с декабря 2022 года вырос на 9%, а относительно декабря 2022 года — на 25%. Чаще всего жителей столицы интересовала покупка «двушек» — доля оставила 37%. Однокомнатными интересовались 30%, трехкомнатными — 15%.

Накануне пресс-служба агентства «Инком-Недвижимость» сообщила, что в январе 2023 года спрос на покупку вторичного жилья в Московском регионе вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На этой неделе в агентстве недвижимости «Бест-Новострой» сообщили о подорожании новостроек комфорт-класса в Ярославском районе Москвы на 25,2%, до 310,5 тыс. руб. за один квадратный метр. Стоимость жилья в этом районе столицы выросла больше, чем на остальных московских территориях.

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