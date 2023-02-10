Петр Фрадков: бизнесу надо искать новые варианты своего дальнейшего развития

В изменившихся условиях бизнесу и основным игрокам, ключевым компаниям надо искать новые варианты своего дальнейшего развития, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. Об этом он заявил на конференции «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета» российского форума по финансовой грамотности «Просто Капитал», которую 9 февраля провел ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

«Старые бизнес-модели перестают работать, сейчас нам надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит, имея в виду обеспечение экономического, технологического и финансового суверенитета страны», — заявил он.

Кроме того, по завершении пленарной сессии состоялась череда открытых сессий, которые стали площадками для профессиональной дискуссии на темы развития ключевых отраслей в новых условиях, привлечения финансирования для развития МСБ и высокотехнологичных компаний, а также развития рынка частных инвестиций.

Так, например, в ходе сессии «Как привлечь капитал высокотехнологичным компаниям в России» было отмечено, что за последние пять лет объем инвестиций в интеллектуальную собственность, по данным Минэкономразвития России, вырос в два раза и сейчас составляет порядка 1 трлн рублей. Это говорит о качественном преобразовании экономики и постепенном переходе от сырьевой модели к высокотехнологичной.

В свою очередь, участники сессии «Энергетическая безопасность как элемент развития промышленности» отметили, что технологический суверенитет и импортонезависимость необходимо реализовывать, в том числе обеспечивая максимальную локализацию производства внутри страны. При этом для обеспечения энергобезопасности и обновления энергетического оборудования необходим постоянный приток инвестиций в энергетическую отрасль.

Также в рамках конференции прошли сессии «Стабильность транспортной системы для развития деловой среды», «Строительство как драйвер социально-экономического развития страны», «Человеческий капитал как основа инновационного развития и промышленного роста регионов».