Центробанк в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Центробанк в третий раз оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение финансовый регулятор принял по итогам заседания совета директоров 10 февраля. Ключевая ставка в 7,5% действует с 16 сентября 2022 года.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски», — объяснил свое решение Центробанк в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, указал регулятор.

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали сохранение ключевой ставки на текущем уровне на заседании 10 февраля.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин подчеркнул, что инфляция в январе этого года оказалась ниже показателей прошлого и составила 0,7–0,8% месяц к месяцу. При этом индикаторы устойчивого роста цен, в которых сглажены эффекты временных и разовых факторов, сейчас ниже 4% в годовом выражении.

Поэтому, по его словам, регулятор вряд ли повысит ставку на заседании 10 февраля, отметил Рапохин.

В то же время проинфляционные риски с прошлого заседания ЦБ 16 декабря выросли, поэтому оснований для снижения ставки не было, сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Курс рубля к доллару на ослаб на 8%, с 65 до 70 рублей за доллар. При этом цены на нефть марки Brent упали, а дисконт на нефть марки Urals был расширен из-за санкций. Свой вклад в рост цен внесло и расширение дефицита бюджета до 3,2 трлн в 2022 году, что превышает ожидания рынка», — перечислил проинфляционные факторы Васильев.

Сначала ЦБ последовательно поднимал ключевую ставку. Цикл ее увеличения начался в марте 2021 года с 4,25% годовых. В марте 2022 года она достигла рекордных 20% годовых. Затем ЦБ начал снижать ключевую ставку. С 18 марта по 16 сентября ставка была уменьшена на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых. На последующих заседаниях в октябре и декабре ставка оставалась на этом уровне.