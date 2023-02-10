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Промышленные компании в России в 2022 году реже сталкивались с вредительством от уволенных

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Российские промышленные компании в 2022 году реже сталкивались с попытками причинить им вред со стороны уволенных сотрудников. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании-разработчика средств информационной безопасности «СерчИнформ».

«По сравнению с 2021 годом в промышленных компаниях реже случались попытки уволенных сотрудников навредить организации. В 2022 году о таких инцидентах заявило 29% респондентов против 36% в 2021 году», — сказано в исследовании, в котором приняли участие более 1 тыс. представителей промышленных предприятий.

48% организаций в 2022 году столкнулись с утечками технической информации, а также данных о клиентах и сделках. 60% участников опроса рассказали о рискованном поведении со стороны бывших сотрудников, например, это выражалось в краже оборудования или распространении негативной информации. 17% респондентов заявили о промышленном шпионаже.

В 72% случаях нарушителями в производственных компаниях становились руководители направлений и линейные руководители. В 64% компаний сообщили, что навредить пытались рядовые сотрудники.

В первой половине декабря управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова назвала российскую промышленность наиболее важным для защиты сектором с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров.

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