Табачная компания Philip Morris заявила о трудностях ухода из России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (бренды Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) заявил о трудностях в продаже российских активов из-за ограничений на рынке. Отчет выложен на официальном сайте компании.

Корпорация оценила стоимость активов в России на сумму $2,5 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 года. Из них примерно $0,6 млрд — денежные средства, хранящиеся в основном в рублях.

«PMI постоянно оценивает развивающуюся ситуацию в России, в том числе недавние нормативные ограничения на рынке, которые влекут за собой очень сложные условия, которые должны быть выполнены для одобрения властями любой сделки по отчуждению инвестиций», — говорится в заявлении.

Ранее Philip Morris International сократил поставки сигарет и устройств нагревания табака в Россию в январе — сентябре 2022 года на 6,5% относительно аналогичного периода 2021 года.