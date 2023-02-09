В Федерации мигрантов поддержали ужесточение условий пребывания иностранцев в России

Ужесточение условий пребывания мигрантов на территории России до 90 дней в году поможет бороться с теневой миграцией в сельском хозяйстве, сообщил «Газете.Ru» президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. При этом, по его словам, данная мера не повлияет на поток мигрантов в России.

«Очень хорошее предложение, еще год назад оно обсуждалось, но не на людях. Полностью я его поддерживаю. Никак не изменит поток мигрантов. Это изменит теневую миграцию в сельском хозяйстве. Есть общемировая практика, правило так и называется, 90/180. То есть из 180 дней 90 вы можете находиться, на 90 вы должны уехать. Благодаря таким нормам человек приезжает в апреле, на сельхоз работает три месяца, уезжает, приезжает, работает еще 3 месяца и уезжает домой. Он полгода поработал, больше ему не надо. При этом он патент не оформляет, налог не платит. Это все абсолютно теневая занятость, но по миграционным бумагам все законно, он же ничего не нарушил. Придумали такую вещь, чтобы с этим как-то побороться», — сказал он.

Коженов считает, что мера по изменению правил пребывания мигрантов является правильным государственным регулированием, так как иностранцы будут оформлять патенты для работы.

«Будут оформлять патенты, соответственно, нормально работать. Если бы проверочных мероприятий было больше, в полях ловили бы этих людей, оно бы и было все не нужно. Но очень сложно бегать по полям за всеми сельхозработниками, поэтому придумали, что так проще. Считается, что это якобы ужесточение и я, наверное, должен быть против. Я за, потому что считаю, что с позиции государства – это правильное регулирование», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Если раньше мигранты без визы могли находиться в РФ 90 дней в течение 180 дней, то сейчас этот срок может быть увеличен до одного года. Кроме того, российские власти могут ввести так называемый миграционный сбор. Как пишет Baza, сейчас соответственные предложения обсуждают в Министерстве внутренних дел РФ. Поправки об увеличении срока и введении сбора могут быть внесены в 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».